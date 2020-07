Zemanova dovolená na Vysočině v ohrožení. Chalupu možná nepozná!

Každoroční dovolená prezidenta Miloše Zemana na chalupě v Novém Veselí na Žďársku je v ohrožení. Může za to ohnisko koronavirové nákazy na sousedním Jihlavsku. Pokud by hlava státu přece jen na Vysočinu vyrazila, svoji chalupu možná ani nepozná.

Číst v klidu knížky, nebo se plavit na legendárním nafukovacím člunu. Každoroční dovolenou prezidenta Miloše Zemana v Novém Veselí ale může letos zkomplikovat ohnisko koronavirové nákazy, které je jen pár kilometrů odsud.

"Nemám k tomu co sdělit, až se pan prezident rozhodne, na Vysočinu pojede. Termín není přesně stanoven," krčí rameny mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.

Pokud by prezident Zeman ale přece jenom na dovolenou do Nového Veselí přijel, čekají ho tady obrovské změny. Sousedé totiž středověkou tvrz, kde má Miloš Zeman dvě místnosti, začali od základu rekonstruovat. "Nebyl tady, takže on to ani neví," má jasno soused Miroslav Chlubna.

Přímo za zdí tak má teď prezident staveniště. Úpravy čekají i krov nad jeho obytnou částí. Navíc podle informací TV Nova i v chodbě, která vede ke dveřím Zemanova útočiště, nyní leží lešenářské trubky. A to na pohodlí rozhodně nepřidá.

Je také otázkou, zda by stavební hluk prezidenta nerušil třeba při čtení knih nebo spánku, kterých si na dovolené vždy hojně dopřává. Pokud přijede a vyrazí i na tradiční plavbu nafukovacím člunem, čekají ho i dobré zprávy. V místním rybníku je totiž opravdu hodně vody - nejvíc za desítky let.

Miloš Zeman má dovolenou ještě do konce července. Zatím ji tráví na zámku v Lánech.