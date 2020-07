Milouši, děkujeme! píšou komunisté. Schytali to za srovnání s Havlem

Vztah komunistů k bývalému 1. tajemníkovi ÚV KSČ Milošovi Jakešovi je i po třiceti letech minimálně rozporuplný. Zatímco na oficiální facebookové stránce strana sdílela příspěvek vyškovské organizace, kde Jakešovi děkují a vysmívají se Václavu Havlovi, bývalý dlouholetý místopředseda KSČM Jiří Dolejš připomíná, že komunisté Jakeše vyloučili ze strany a jeho doba dávno skončila. Jakeš zemřel ve věku 97 let.

"Milouši, DĚKUJEME!! Snad už sedíš v lepším světě bez hladu, bídy a rozdílů. A snad si u toho dáváš i oblíbené švestkové knedlíky," napsala na facebookovém profilu vyškovská KSČM. Strana pak příspěvek sdílela na svém hlavním profilu. Cituje v něm také Jakešův výrok, že zůstal komunistou.

"Historie ještě neřekla poslední slovo a jednou budeš oceněn," dodali komunisté a připojili k tomu emotikon zatnuté pěsti.

Pod textem je navíc série obrázků. V první řadě jsou Jakeš a Václav Havel v roce 1989. V druhé řadě jsou pak snímky z roku 2010 – Jakeš na prvomájové akce KSČM na Výstavišti, Havel zrovna odcházející z nemocnice. Na snímcích z roku 2019 je Jakeš opět na Výstavišti, místo Havla, který zemřel v roce 2011, je lavička. Na posledním snímku datovaném z letošního roku sedí Jakeš na lavičce Václava Havla.

"Po Jakešovi tady nezbylo nic je proslov z Hrádečku a trestní stíhaní. Po Havlovi se jmenuje letiště, staví lavičky, odhaluji busty, čtou jeho knihy a je symbolem svobody nejen v ČR ale také v zahraničí. Když řeknete v zahraničí, že jste z ČR tak se jim vybaví Havel, ale Jakeše nikdo nezná," vzkázala pod příspěvkem na facebooku KSČM komunistům paní Kristýna.

Připomněla, že Jakeš byl společně s bývalým československým premiérem Lubomírem Štrougalem a bývalým ministrem obrany Vratislavem Vajnarem vloni obžalován ze zneužití pravomoci. Státní zástupce jim vyčítal, že nezabránili situaci, kdy na hranicích Československa umírali emigranti při pokusu stát opustit.

"Najednou se hlásíte k odkazu KSČ? Když šlo o Miladu Horákovou, tak jste se od minulé podoby strany distancovali...," připomněla komunistům paní Andrea.

K příspěvku se na sociálních sítích vyjádřil poslanec za KSČM a bývalý dlouholetý místopředseda strany Jiří Dolejš. "Jakeš byl vyloučený v roce 1989 z partaje a ani po 30 letech nepochopil, proč režim prohrál a proč se to ´Jakeše do koše´ stalo symbolem. Normalizátor Jakeš nikdy člen KSČM nebyl, jeho doba je mrtvá a dnes má smysl pouze respekt k smutku pozůstalých," uvedl v diskuzi na twitteru s jiným uživatelem Dolejš. Na facebooku doplnil, že se na sítích budou objevovat "různé sporné věci", za což označil i příspěvek vyškovských straníků.

Jiný pohled na Miloše Jakeše zastává další bývalý místopředseda KSČM Jiří Skála. "Miloš Jakeš nebyl ani táborový řečník, ani politický stratég, ale byl to člověk nepochybně mimořádně čestný, pracovitý a skromný. Doba ho vrhla do soukolí, které si osobně nezasloužil," řekl Skála pro Český rozhlas.

Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) na twitteru o příspěvku komunistů napsal, že opět potvrzuje, že jsou komunisté nepoučitelní a že u nich neproběhla žádná reforma. "Andreji Babiši, doufám, že to sleduješ. Co ty na to?" vzkázal Pospíšil Babišovi, jehož vláda se o hlasy komunistů ve sněmovně opírá.

Více o úmrtí Miloše Jakeše v reportáži: