Milovníci vína zbystřete! Nové unikátní víno zraje v Jaderském moři

Víno, které rok nebo dva zraje v moři, je úplně jiný vinařský příběh. V chorvatské vesničce Ika se tato tradice udržuje už sedm let. Každé léto se do moře ukládají přepravky vín a dozrávají pod mořskou hladinou více než 700 dní. A dá se říct, že je to vždy překvapení, jak víno moře ochutí. Pokaždé jsou sami vinaři v údivu. Tentokrát bylo z Jadranu v rámci akce každoročních ochutnávek vyloveno několik tisíc lahví, které jsou navíc ozdobeny mořskými korály. Pojďte se na to podívat sami na videu, které u této příležitosti vzniklo.