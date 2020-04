Miminka nemůžou na pravidelné kontroly! Jak nic nezanedbat? TESTY

Většina lékařů zrušila preventivní prohlídky, a tak se lidé mohou nechat vyšetřit jen v závažných případech. Co ale mají dělat rodiče malých dětí, které se každým dnem posouvají ve vývoji? Fyzioterapeuti přišli s řešením - on-line prohlídkou miminka. Zároveň připomněli tři způsoby, jak se testuje správný vývoj dítěte.

Malé dítě dělá pokroky neuvěřitelně rychle a rodiče jsou jeho největšími pozorovateli i fanoušky. Zároveň ale potřebují vědět, zda se jejich potomek vyvíjí tak, jak má. Problémy je totiž nutné odhalit co nejdříve, aby si miminko špatný pohyb nezafixovalo. Pak se odstraňuje jen velmi obtížně.

"Rodiče často potřebují jen uklidnit, že je vše v pořádku, a nasměrovat ke správné manipulaci s miminkem nebo jednoduchému cvičení. Avšak čím dřív odhalí riziko zahájí účinnou terapii, tím líp pro budoucí vyzrálost a zdravý pohybový aparát dítěte," uvedla vedoucí fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Bílková.

Pro odhalení případných odchylek ve vývoji je zásadní první rok dítěte. Právě rodiče těchto miminek proto nejvíce postrádají preventivní prohlídky, které museli lékaři z důvodů koronavirové epidemie zrušit. Fyzioterapeuti se jim snaží nabídnout alternativu, při které se nemusí s děťátkem osobně setkat.

Mnohdy stačí konzultace přes telefon nebo videohovor, při kterém rodiče s miminkem "cvičí" podle pokynů specialisty. Stačí mobil, tablet nebo počítač s kamerou. Jedna schůzka trvá 30 minut, které stačí na to, aby lidé s odborníkem probrali veškeré pohybové návyky a pokroky svého dítěte.

Tři způsoby testování správného psychomotického vývoje

Pro určení toho, zda se dítě vyvíjí správně, se používají tři testy. V prvním odborník pozoruje, co miminko umí. Jak uchopuje hračku, zda ji okusuje, jak si ji prohlíží a přendává z jedné ruky do druhé, zda se otáčí. Na každý týden nebo měsíc věku připadají dovednosti, které už by mělo zvládat. Více se dozvíte zde.

Druhý test sleduje to, jak dítě pohybově reaguje, jde o sedm kroků. Asi nejznámějším z nich je pomalé vytažení miminka za ruce z lehu na zádech do polosedu. Hodnotí se, jak se děťátko přitahuje a samo od sebe posazuje. Pozor, nejde o každodenní cvičení, ale o test, který by měli provádět především experti.

Třetí testování se zaměřuje na tzv. primitivní reflexy. Ty spolu s věkem nemizí a jsou jen utlumeny, ale u zdravě se vyvíjejícího miminka už se nedají znovu vyvolat. Jde například o sací nebo úchopový reflex. Oba se mohou vrátit, když je poškozeno řízení centrální nervové soustavy, třeba po infekci nebo mrtvici.





