Miminko jako jediné přežilo střelbu u Kladna. Teď míří do náhradní rodiny!

Policejní inspekce stále neuzavřela tragický případ, který se stal před 3 týdny v obci Líský na Kladensku. Zemřeli tam 3 lidé z jedné rodiny. Miminko, které jako jediné zůstalo v domě naživu, by mělo být už brzy svěřeno do náhradní rodiny. Obec společně se záchranáři sbírá peníze pro pozůstalé.

Černá vlajka na obecním úřadě a na nástěnce parte. Obyvatelé vesnice nechtějí o tragické události, která se tu před osmnácti dny stala, příliš mluvit. Opakují jen, že to, co se v rodinném domě odehrálo, nikdo nečekal.

Místo tragédie tu stále připomíná policejní páska a lidé sem nosí květiny a zapalují tu svíčky. "Myslím, že prvotní šok už je asi za námi, ale je to situace, se kterou se budeme vyrovnávat dlouho, je to nepříjemné," myslí si starosta Líského Štěpán Hon.

Na případu ale stále velmi intenzivně pracuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). "Prověřování bude trvat v řádech týdnů, možná i měsíců, momentálně čekáme na výsledky mnoha znaleckých zkoumání," vzkázala mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Vše ukazuje na to, že v pátek 6. listopadu střílel šestadvacetiletý příslušník vězeňské služby. Zbraň namířil na partnerku a její matku, pak obrátil proti sobě. Na vše se přišlo až druhý den, když soused zaslechl plačícího kojence.

Záchranářka, která ten večer na místě zasahovala a starala se o chlapečka, na tenhle výjezd asi jen tak nezapomene. "Byl to jeden z nejnáročnějších výjezdů, co jsem zažila. Až když věděli, že místo je bezpečné a pustili nás dovnitř, tak jsme se dostali k miminku. Bylo v pořádku, vyčerpané, ale zahřáté. Vzali jsme si ho k prvotnímu ošetření do sanitky," popsala vypjaté momenty Monika Vilímová.

Společně s obcí uspořádala pro hošíka i jeho nevlastní sestru, která ten večer v domě nebyla, finanční sbírku. Teď se čeká na vyřízení opatrovnictví pro chlapečka. Podle sousedů by ho měl vychovávat jeho strýc.

"Já si myslím, že už si zažili hodně špatného, tak nějaká menší finanční částka na lepší nový život se hodí," má jasno záchranářka Vilímová. Vybrat chtějí půl milionu korun.