Miminko ve Velké Británii podlehlo koronaviru! Bylo mu šest týdnů

Malé miminko ve Velké Británii zemřelo poté, co se nakazilo koronavirem. Oznámily to britské úřady. Jedná se tak zřejmě o nejmladší oběť v zemi.

Smutnou zprávu v pátek zveřejnila britská Národní zdravotní služba (NHS). Mezi novými 332 mrtvými s nákazou koronavirem je také šestitýdenní miminko.



Podle britského portálu The Sun se zřejmě jedná o nejmladší britskou oběť. Z 332 mrtvých se u 22 lidí ve věku 40 až 96 let neprojevily žádné jiné zdravotní problémy, nejstarší oběti bylo 103 let.



Ve Velké Británii se nemocí Covid-19 nakazilo téměř 207 tisíc lidí, asi 31 tisíc nakažených již zemřelo. Ve vážném stavu v nemocnicích leží 1559 pacientů.