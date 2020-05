Mimořádná schůze vlády a ujasnění maturit. Pusťte si ranní podcast

Ministři budou řešit, jak by mohl kabinet udržet v platnosti některá svá opatření i poté, co by měl 17. května skončit nouzový stav v Česku. Maturitní zkouška proběhne standardně s vynecháním slohových prací. Studenti si mohou během zkoušky sundat roušky, ale musí sedět v lavici po jednom. Velká Británie má nejvyšší počet obětí ze všech evropských zemí. I přesto chtějí tamní úřady uvolňovat některá opatření.