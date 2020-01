Jasný bolid byl vidět i z Česka. Vědci ukázali, kam spadly meteority. MAPA

Nad Německem a Polskem se začátkem ledna objevil úžasný bolid. I když do atmosféry vstoupilo těleso v době, kdy mnoho lidí spalo, svědectví se začala velmi rychle množit. Průlet zachytila i česká část Evropské bolidové sítě, astronomové popsali, kudy přesně vesmírné těleso letělo.

V neděli 5. ledna 2020 krátce po čtvrté hodině ráno oblohu ozářil nezvykle jasný bolid (EN050120_030159). Úkazu si všimla celá řada lidí, Vojtěchu Barancovi se dokonce povedlo bolid zaznamenat na kameru.

Jev zachytily také přístroje Evropské bolidové sítě, velká většina přístrojů je umístěna v České republice, celkem Astronomickému ústavu Akademie věd ČR (AÚ AVČR) přišly optické záznamy z osmi stanic v ČR a po jedné z Rakouska a Slovenska.

"Díky těmto záznamům bylo možné velmi podrobně a přesně popsat jak atmosférickou dráhu tohoto meziplanetárního tělesa, tak i jeho předchozí dráhu ve Sluneční soustavě jakož i předpovědět, kam mohly dopadnout jeho úlomky, které přečkaly průlet atmosférou," vysvětlil vedoucí bolidové sítě Pavel Spurný.

Jednalo se o meteroid, který měl při vstupu do atmosféry několik set kilogramů. "Protože se jednalo o poměrně velké a také docela soudržné těleso, které vstoupilo do atmosféry pod relativně malým úhlem, který byl v průměru 27 stupňů a i s menší vstupní rychlostí, která byla necelých 17 km/s, tak tento jev trval bezmála 9 sekund a meteoroid přitom uletěl světelnou dráhu, která byla 155 km dlouhá," popsal Spurný.

Světelná dráha bolidu začala ve výšce 97 kilometrů severně od německého města Cottbus a pokračovala do Polska, kde bolid severně od města Glogow explodoval. Ve výšce 26 kilometrů nad zemí pohasl, uvádí AÚ AVČR.

"V nejjasnější fázi letu bolid dosáhl absolutní jasnosti -17 magnitudy, což znamená, že jeho jasnost 100krát převýšila jasnost Měsíce v úplňku," popisuje Spurný.

V okamžiku exploze se uvolnilo velké množství hmoty, ta byla z části vyzářena, díky tomu bylo možné sledovat výrazné zjasnění bolidu, a z části v podobě malých meteoritů mohla dopadnout na zemský povrch.

Jen nepatrný zlomek z tělesa dále pokračoval, než úplně pohasl. "Podle našich výpočtů může mít tento největší meteorit hmotnost kolem půl kilogramu a jednotky menších úlomků řádově deseti až stogramových se mohou nalézat ještě mezi oblastí malých gramových meteoritů a hlavním kusem," popisují astronomové.

Polohu a tvar spádové oblasti podle AÚ AVČR ovlivnilo silné proudění ve vysokých vrstvách atmosféry, které bylo prakticky kolmé na směr letu tělesa. Spádová oblast je poměrně velká kvůli nejistotě v určení výškového profilu proudění v atmosféře pro daný čas a místo, neznámým tvarům meteoritů a různým bočním rychlostem, které způsobily rozptyl malých meteoritů. Oblast leží jihovýchodně od města Glogow.

Malé, gramové meteority by měly být v relativně velkém počtu na jihu zvýrazněné oblasti, hlavní kus by měl být na opačném konci směrem na severovýchod a malý počet středně velkých meteoritů by měl být mezi. Hledání meteoritů již začalo, zatím bylo neúspěšné, podle pracovníku AÚ AVČR jen malou část oblasti lze systematicky prohledat.

