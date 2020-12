Mince koronavirus nešíří, mají ochranné vlastnosti díky svému složení

Na začátku pandemie odborníci vyzývali, aby lidé preferovali platbu kreditní kartou a omezili placení v hotovosti. Dnes se už ví, že platit mincemi se určitě bát nemusíte. Kovy, ze kterých jsou oběžné i sběratelské mince vyrobené Českou mincovnou, totiž oplývají prokazatelnými antibakteriálními účinky. Bakterie ani viry tak na mincích nemají žádnou šanci přežít.

Všechny české mince jsou z oceli, liší se však úpravou povrchu povrchu. Mince v hodnotách jedné, dvou a pěti korun jsou pokovené niklem, zatímco desetikoruna je pokovená mědí - ta právě dělá její načervenalou barvu. Povrch dvacetikoruny je pro změnu tvořen směsí mědi a zinku v poměru 70:30. Padesátikoruna je v podstatě mix předchozích dvou mincí. Ve středu je plátována slitinou mědi a zinku a vnější část je pokovená mědí.

Podrobně vysvětluje "odolnost mincí proti viru" marketingový manažer České mincovny Jaroslav Černý. "Ve středověku šlechta hodovala ze stříbrného nádobí a to ji pomáhalo chránit před morem. Podobný efekt měla i stříbrná lžička, která se v bohatých rodinách používala jako tradiční dárek pro novorozence. Čím to je, že drahý kov ochraňuje naše zdraví? Stříbro brzdí aktivitu enzymů, které se podílejí na dělení buněk, a podstatně tak zpomaluje množení bakterií. Dalšími kovy, které oplývají prokazatelnými antibakteriálními účinky, jsou měď, zinek a podle některých studií také nikl. Ty tvoří povrch českých oběžných mincí a to znamená, že se jich nemusíte štítit."

Riziko kontaktního přenosu viru je velmi malé, narozdíl od možnosti jeho vdechnutí ze vzduchu. "Všechny důkazy ukazují, že vdechnutí viru ze vzduchu je nejrozšířenější variantou jeho přenosu," uvedla Linsey Marrová, profesorka zabývající se přenosem infekčních nemocí vzduchem. Vědci také připustili, že prvotní studie, které se zabývaly kontaktním přenosem viru, byly prováděny s mnohem větší virovou náloží, než se kterou se ve skutečnosti můžeme setkat.

Při testování povrchů v nemocnicích, které byly v dosahu nakažených pacientů koronavirem, nebyla zjištěna žádná přítomnost životaschopného viru. Jediné, co bylo nalezeno, byla virová RNA, která zbyde po viru poté, co zemře. "Při malém množství uvolněném z aerosolu z dýchacích cest virus přestane být infekční téměř okamžítě." řekl virolog Pavel Plevka.

Závěrem je tedy třeba podotknout, že se nemusíte ostýchat platit mincemi, zvlášť, když k tomu přidáte pravidelné mytí rukou a zdravý rozum. Je mnohem efektivnější důkladně si umýt ruce, než se snažit vyčistit vše, čeho se dotknete.