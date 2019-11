Zvýšení minimální mzdy může poškodit ekonomiku, varuje expert

Středeční oznámení vládní koalice o dalším zvýšení minimální mzdy jistě potěšilo nejednoho z Čechů. V současnosti ji u nás pobírá zhruba 150 tisíc zaměstnanců. Navyšování však podle některých ekonomů a zaměstnavatelů vážně komplikuje život firmám. Pocítit to tak mohou i samotní zaměstnanci.

Minimální mzda je v Česku aktuálně 13 350 korun, na tuto hodnotu se zvedla letos v lednu. V příštím roce by měla opět růst, a to o 1250 korun. Koaliční strany se ve středu shodly na jejím navýšení na 14 600 korun.

Zaměstnavatelé to však považují za vládní populismus. "Ministryně práce a sociálních věcí (Jana Maláčová, pozn. redakce) neplní svou povinnost vyvažovat zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců. Jednostranně postupuje proti zaměstnavatelům a jen v zájmu odborářské lobby," uvedl na dotaz TN.cz mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Podle ekonomů může radost z navýšení minimální mzdy lidem zhořknout v ústech. Vláda a odboráři by podle ekonoma Lukáše Kovandy měli začít brát ohled také na zaměstnavatele. "Prosperita totiž pozvolna mizí. Neberou dostatečně na zřetel třeba chřadnutí německé ekonomiky, které ohrožuje český průmysl," vysvětluje.

Minimální mzda se podle něj za posledních 10 let zvýšila o devadesát procent. Oproti průměrné mzdě tak vzrostla zhruba dvojnásobně, jen od roku 2015 narostla o 45 procent. "To je pro zaměstnavatele pořádnou dardou, která je přiměje rychleji automatizovat a robotizovat výrobu. Zejména v čase citelného ekonomického útlumu je to donutí k rychlejšímu propouštění," varuje Kovanda s tím, že o práci přijdou zejména ti, kteří nemají silné zastání odborů.

"Odbory tak svým nynějším tlakem na překotný růst minimální mzdy vlastně v budoucnu připraví o práci třeba desetitisíce lidí, kteří by si zaměstnání jinak udrželi," dodává ekonom.

Tlak na navyšování minimální mzdy ohrožuje podle Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) také malé prodejny na venkově. "Mzdové náklady bývají často nejvyšším nákladem obchodníků a za současného stavu je zcela reálné, že další zvýšení minimální mzdy zaměstnancům nepomůže, ale naopak je o práci připraví," upozorňuje tajemník asociace Jan Hrdina. Podle něj budou totiž muset obchodníci své prodejny z ekonomických důvodů zavřít.

S tím však nesouhlasí odboráři, kteří navrhovali růst minimální mzdy dokonce na 15 tisíc. Podle nich propuštění rozhodně nehrozí. "Pokud by hrozilo, pak by musely Hospodářská komora a podnikatelské svazy zásadním způsobem přehodnotit svoje téměř astronomické požadavky na další dovoz levné pracovní síly," reagovala mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová. Na zvýšení minimální mzdy podle ní stát vydělá.

Propouštění aktuálně nehrozí ani podle ekonoma Štěpána Křečka. "Zaměstnavatelé při rozumném navýšení minimální mzdy nebudou ani na chvíli uvažovat o propouštění. Zvýší se jim však mzdové náklady, které budou mít negativní vliv na ziskovost. Kdyby však došlo ke skokovému navýšení minimální mzdy k úrovni 20 tisíc a výš, naši ekonomiku by to poškodilo," řekl ekonom.