Ministerstvo chce, aby myslivci stříleli víc zvířat. Zvolní jim nejspíš pravidla

Ministerstvo zemědělství předložilo vládě návrh vyhlášky, díky které by mohli myslivci prodávat víc ulovené zvěře. Zároveň je chce motivovat k tomu, aby lovili víc zvířat - týká se to zejména tzv. spárkaté zvěře, která je přemnožená a škodí lesům.

Ministerstvo zemědělství chce, aby myslivci lovili víc zvěře. Předložilo proto vládě návrh nové vyhlášky, která zvolní pravidla pro prodej nebo dodání odstřelených zvířat. Současná legislativa uvádí, že myslivci mohou prodat nebo dodat pět kusů velké zvěře a 35 kusů drobné zvěře za týden. Ročně to může být maximálně 50 % odlovené zvěře, nesmí to ale překročit 120 kusů velké zvěře a 400 kusů malé zvěře.

Při prosazení nové vyhlášky by myslivci nebyli limitováni konkrétními čísly - prodávat by mohli 50 % veškeré ulovené zvěře za rok. "Cílem je především zvýšení motivace k lovu a tím k následnému snižování početních stavů spárkaté zvěře," uvedlo ministerstvo zemědělství.

Spárkatou zvěří jsou označováni lovní sudokopytníci a divočáci. Mezi druhy žijící v Česku patří například daňkové, srnci, jeleni, mufloni, kamzíci nebo divoké prase. Tato zvířata jsou podle ministerstva přemnožená, a škodí tak lesům. U některých druhů by se měl odstřel týkat zejména samic, protože poměr pohlaví je v tuto chvíli místy značně nevyrovnaný.

"Přemnožená spárkatá zvěř představuje problém jak z hlediska šíření nebezpečných nákaz, tak z hlediska škodlivého vlivu této zvěře na zalesnění ploch vzniklých následkem kůrovcové kalamity," tvrdí ministerstvo. I mírný nárůst počtu některých druhů může mít vážné důsledky, a to "především kvůli šíření afrického moru prasat, ale i jiných závažných onemocnění".

"Dalším cílem je podpořit spotřebu lokální produkce potravin a rozvoj malých a středních podniků, které pracovávají zvěřinu," dodalo ministerstvo. Úřad by rád na pultech viděl více zvěřiny a zvýšil zájem lidí o konzumaci tohoto masa.

S tím souhlasí i Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), která dlouhodobě apeluje na stát, aby víc podporoval pojídání zvěřiny. "Je vysoce kvalitní a dietní potravinou. Návrh vyhlášky proto vítáme," vyjádřil se pro TN.cz předseda ČMMJ Jiří Janota.

Stávající vyhláška je podle Janoty omezující. "Omezuje myslivce především v době společných lovů s početnými úlovky. Nová pravidla jim umožní nabídnout větší množství zvěřiny bez týdenných limitů přímo spotřebitelům - mimo výkupy, což bude přínosné pro obě strany," vysvětluje Janota.

"V současné době jsou ceny zvěřiny v oficiálních výkupech extrémně nízké (černá zvěř například 30 Kč i méně za kilogram), naproti tomu konečné ceny pro spotřebitele jsou několikanásobné. Díky nové vyhlášce bude zvěřina pro lidi dostupnější a levnější," dodal Janota.

ČMMJ se neobává negativního vlivu na počty zvěře ani na českou přírodu. Nová vyhláška se totiž zatím týká jen úpravy modelu prodeje, nikoliv samotného lovu, přestože ministerstvo tvrdí, že počty zvěře je potřeba snížit. Myslivecká jednota by povolení k intenzivnějšímu lovu uvítala. "Mohlo by to podpořit obnovu českých lesů decimovaných kůrovcovou kalamitou," tvrdí Jiří Janota.