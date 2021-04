Ministerstvo chce další testy do 17. května. Školám dojdou už příští týden

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) ve středu opět vyhlásila výběrové řízení na dodání 5,6 milionu antigenních testů pro školy. Předchozí zrušila, protože ani jedna přihlášená firma nesplňovala podmínky. V úterý navíc vyšlo najevo, že ve skladech už žádné testy nezbyly. Ministerstvo školství požaduje další zásilku dodat nejpozději do 17. května, školám přitom dojdou už koncem příštího týdne.

Státní hmotné rezervy opět hledají dodavatele antigenních testů pro školy. Předchozí výběrové řízení bylo zrušeno, protože společnosti nesplňovaly podmínky zakázky. Žáci se na covid-19 musejí testovat dvakrát týdne.

"Znovu jsme vypsali zakázku na dodání 5,6 milionu antigenních testů do škol. Při dodržení zákonných lhůt požaduje ministerstvo školství dodat 2,8 milionu testů nejpozději do 17. května a dalších 2,8 milionu testů do 24. května," informoval mluvčí SSHR Jakub Linka.

Školy přitom očekávají, že jim dosavadní zásoby dojdou už 7. května. A na skladech hmotných rezerv už není ani jeden test.

"Firmy, které jsou zaregistrované v našem Dynamickém nákupním systému, teď mají 10 dní na podání nabídek. Nejsme už v nouzovém stavu. Jedeme podle zákona o zadávání veřejných zakázek," dodal Linka.

Firmy, kter jsou zaregistrovan v naem Dynamickm nkupnm systmu, te maj 10 dn na podn nabdek. Nejsme u v nouzovm stavu. Jedeme podle zkona o zadvn veejnch zakzek. — @rezervy_SSHR (@rezervy_SSHR) April 28, 2021

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové trable s dodávkami testů prezenční výuku těch ročníků, které se už vrátily do lavic, neohrozí. Školy si mají v nejhorším testy zajistit samy.

Anketa Věříte ministerstvu, že problémy s testy neohrozí momentální rozsah prezenčního vyučování? Ano 75 3 hlasy Ne 25 1 hlas Hlasovalo 4 lidí.

Ředitele škol chaos rozčílil

"Pro tyto situace ministerstvo školství do pandemického zákona včlenilo pojistku, aby bylo možné decentralizované řešení nákupu testů, tedy aby si zřizovatelé či školy nakoupili testy sami a ministerstvo jim následně jednorázově posílilo rozpočty," řekla TN.cz Lednová.

Proti tomu se rázně ohradila Asociace ředitelů základních škol. "Ředitelé škol jsou odpovědni za pedagogický a provozní chod školy, odmítáme ale vykonávat činnosti, na které nejsme odborně vybaveni a které způsobila vláda svým chaotickým přístupem při organizování návratu žáků do škol. Nechceme být zodpovědní za zhoršení již takto nepřehledné situace ve školách," vzkázal předseda asociace Michal Černý.

O tom, jak to s testy nakonec bude, má být úplně jasno po čtvrtečním jednání vlády, která se bude problémem zabývat.

Podívejte se na reportáž TV Nova o nedostatku testů pro školy: