Ministerstvo dopravy za první pololetí letošního roku eviduje 31 815 přestupků, kdy šofér držel mobil při řízení v ruce. Průměr je tedy 176 za den! Jedná se o třetí nejčastější přestupek po překročení rychlosti a nepřipoutání se.



Statistika se navíc oproti stejnému období předcházejícímu roku zhoršila. Loni bylo za prvních šest měsíců 28 174 přestupků, denně tedy zákon porušilo 156 lidí a podíl na všech přestupcích byl 13,89 procent.



Na neduhy mnohých řidičů upozorňuje projekt Nepozornost zabíjí, na kterém spolupracuje Česká asociace pojišťoven (ČAP) spolu s policií a BESIPem, Kromě nezodpovědnosti řidičů ale poukazuje na nedostatky chodců, kteří často zahleděni do displejů svých telefonů vchází na přechody.



V České republice jsou zatím bohužel nejnižší pokuty za držení mobilu při řízení ve střední Evropě. Přestupek vás vyjde na tisícovku na místě a až dva a půl tisíce ve správním řízení. Do karty řidiče přibydou dva body.



Již od loňského roku se mluví o navýšení pokuty za držení mobilu v ruce při řízení. Ve správním řízení by se mohla pokuta vyšplhat až na deset tisíc korun, počet bodů by se zdvojnásobil. Kdy ale začne novela silničního zákona platit a jak budou postihy vypadat, zatím není jasné.