Ministerstvo mění cestovatelský semafor. Platí nové podmínky pro návrat

Pravidla cestování se od pondělí mění. Ministerstvo zdravotnictví totiž upravilo seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy covidu-19. Většina států přešla do zelené barvy, tedy do nízkého rizika nákazy. Návrat zpět do Česka tak bude od 21. června zase o něco snažší.