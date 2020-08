Ministerstvo možná zakáže na podzim školy v přírodě, areálům hrozí krach

Česku hrozí, že přijde o tradici škol v přírodě! Podle některých epidemiologů by se podzimní turnusy kvůli koronaviru měly zrušit. Pro většinu provozovatelů to ale bude znamenat jediné – a to krach! Na jaře se totiž řada z nich s tržbami propadla kvůli zrušeným pobytům na úplné dno a od podzimu si slibovali spásu.

Budou nebo nebudou za pár týdnů školy v přírodě. To je otázka, která nedá spát provozovatelům ubytovacích areálů.

"My jsme v podstatě zvyklí na sezonní provoz, to znamená, že nám areály fungují šest měsíců v roce a když se smrsknou na dva, tak to je k nepřežití," řekl televizi Nova Roman Houška z Asociace dětské rekreace ČR.

Na stole ministra školství leží návrh, který má prý tuto nejistotu rozseknout. Je ale pravděpodobné, že se Robert Plaga (ANO) bude řídit radami epidemiologů. Pro omezení podobných akcí a jejich odklad na jaro je třeba vedoucí epidemiologické pracovní skupiny při ministerstvu zdravotnictví Rastislav Maďar.

"Na školy v přírodě většinou jezdí děti z jedné školy, z jedné třídy, takže je tam vlastně stejné riziko přenosu, jako jsou-li ve škole," řekla ale hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Neshodnou se epidemiologové, ale ani rodiče. Pokud ale školy v přírodě opět potká přesun o půl roku – může se stát, že areály mezitím zkrachují.

Podle informací televize Nova jedna z možných verzí návrhu počítá i s tím, že ministr rozhodnutí o odjezdu žáků nechá na samotných ředitelích.

"Tady v tom bychom potřebovali vědět, jestli ano nebo ne, Vždyť pro pána krále, jsou to státní instituce, jsou to naše děti, to není jen tak říct jeďte si, nejeďte si a pak se uvidí,“ řekl TV Nova ředitel jedné z děčínských základních škol Vít Průša.

Andrej Babiš před časem provozovatelům slíbil pomoc, jenže té se dočkají až příští rok. Rodiče by na dítě od státu dostali až 2 500 Kč. Premiér si tím slibuje větší zájem a tím i vynahrazení ztrát provozovatelům.

"Já budu navrhovat paní ministryni Schillerové, (ministru školství) Plagovi a vládě, aby se to prostě schválilo," avizoval před časem Babiš.

"Já osobně si myslím, že je potřeba spíš jít cestou podpořit třeba děti z rodin, které si to nemohou dovolit než takováto plošná dotace," myslí si ministryně financí Alena Schillerová.

Jak to nakonec se školami v přírodě dopadne, bude zřejmě jasné už příští pondělí, tedy 17. srpna. Ministr školství má ten den vydat podrobné pokyny – komentovat jaká verze bude tou finální, dnes nechtěl.