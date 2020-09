Ministerstvo představilo strategii očkování! Někomu to zaplatí stát

Podle plánu, který představilo ministerstvo zdravotnictví, by se primárně mělo očkovat v ordinacích praktických lékařů a ve vakcinačních centrech nemocnic nebo zdravotních ústavů, popřípadě v soukromých očkovacích centrech.



“V první etapě budou očkováni ti nejzranitelnější, tedy chronicky nemocní pacienti a osoby ve věku 65 let a starší, zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a dále také pracovníci a klienti v sociálních službách. V první vlně se jedná přibližně o 3,5 milionů osob. V případě dostatečných dodávek vakcín může být více etap očkování sloučeno do jednoho období,“ řekl člen epidemiologické a klinické skupiny na ministerstvu zdravotnictví a České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.



Národní strategie také řeší distribuci vakcín a definuje indikační skupiny k očkování. Těch je celkem sedm. První se týká nemocných a starších lidí, dalších pět pak zahrnuje různé profesní skupiny, například záchranáře, lékaře a pracovníky sociálních zařízení. Poslední skupinou jsou zájemci o očkování, to totiž bude dobrovolné. Prvním šesti skupinám by očkování platil stát, dobrovolní zájemci by si ho museli platit sami.

Anketa Mělo by být očkování proti koronaviru povinné? Ano, zachrání to mnohým lidem životy 20 32 hlasů Ne, každý má právo se rozhodnout sám 80 126 hlasů Hlasovalo 158 lidí.

V dokumentu je zmíněné také očkování proti chřipce a pneumokokovým onemocněním. To také není povinné, ministerstvo zdravotnictví jej ale doporučuje.



Strategii očkování navrhla Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, následně ji projednala klinická skupina COVID II ministerstva zdravotnictví a schválila ji Národní imunizační komise ČR. Veřejnosti může v následujících 14 dnech, tedy do 21. září, k dokumentu vznášet své připomínky na e-mailové adrese strategieockovani@mzcr.cz. Celý dokument si můžete přečíst zde: Národní strategie očkování proti nemoci Covid-19 [pdf]

