Praktičtí lékaři toho brzy obstarají víc! Zaměří se i na obezitu dětí

Ministerstvo zdravotnictví ve středu představilo změny v primární péči na příští rok, ty by měla upravovat takzvaná úhradová vyhláška. Například praktičtí lékaři by měli dostat víc kompetencí. Nově se budou starat třeba o pacienty s ukončenou onkologickou péčí anebo podchycovat obezitu. Nová úhradová vyhláška bude platit od příštího roku.

Podle Světové zdravotnické organizace nadváhou po celém světě trpí téměř dvě miliardy dospělých a lépe na tom nejsou ani děti. S nadváhou anebo obezitou v České republice bojuje přes 70 procent mužů a téměř 60 procent žen.

Právě nové kompetence praktických lékařů by tak vysokým číslům měly do budoucna zabránit. Sledovat budou už děti. "Je všeobecně známo, že se mluví o epidemii dětské obezity a patří to mezi prioritní problémy, nejenom České republiky, ale i celosvětově," uvedla Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Podle praktických lékařů jsou obrovským problémem i prediabetici - neboli lidé, kteří mají hladinu cukru v krvi vyšší než je normální. I o ty by od příštího roku měli pečovat praktičtí lékaři.



"Máme milion diabetiků již dnes a za nějakých dvacet let se předpokládá, že jich bude milion tři sta tisíc, tak je podle mě zásadní začít pracovat s tou skupinou pacientů, která se k tomu diabetu teprve blíží," řekl Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. "To hlavní téma je zajištění kvality a dostupnosti primární péče a pacient na prvním místě," vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pozitivní zprávy přináší stomatologie. Ta se dohodla se zdravotními pojišťovnami o úhradě péče pro příští rok. Díky tomu se zvýší dostupnost stomatologické péče pro 10 milionů pojištěnců v ČR.

"Díky tomu, že pojišťovny navázaly úhradu na registrujícího stomatologa a navýšily základní výkony, které jsou používány ve stomatologické péči, podpořily tím poskytování péče takzvaně na pojišťovnu. Nové úhrady také motivují zubaře k péči o dětské pacienty. Dostupnost stomatologické péče, což je něco, co veřejnost dnes skutečně trápí, se tak zásadně zlepší," doplnil Vojtěch.

Dohoda o úhradě se týká také gynekologie. "Cílem dohody je lépe ohodnotit ty lékaře, kteří poskytují péči správně a zároveň omezit vykazování těch výkonů, které nejsou spojeny se zlepšením zdravotního stavu. Posilujeme tedy pozitivní motivaci a demotivujeme ty, kteří vykazují něco, co ani nemělo být poskytnuto. Gynekologům musíme za takový revoluční krok poděkovat," uvedl náměstek David Šmehlík.

Dohoda zavádí také balíčkové platby pro těhotné ženy, které jsou pojištěné. "Po dohodě se zdravotními pojišťovnami zachováváme bonifikaci za dostupnost a kvalitu poskytované péče. Lékař, u kterého je těhotná registrována, dostane tři ‚balíčkové úhrady’ za jednotlivé trimestry – za první 1 500, za druhý 2 500 a za třetí 3 500 korun," řekl předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.

"Pojišťovna tak jednoznačně hradí péči za těhotné tomu, kdo ji řídí, tedy registrujícímu gynekologovi. Pro gynekology je tato změna výhodná a předvídatelná, stejně jako pro pojišťovny," dodal Dvořák.