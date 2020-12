Ministerstvo spouští ošetřovné za listopad, bonusy můžete kombinovat

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spouští ošetřovné za listopad, živnostníci mohou o podporu žádat od 21. prosince na portálu MPO. OSVČ podle ministerstva mohou některé bonusy kombinovat.

"OSVČ mohou nyní kombinovat ošetřovné i s kompenzačním bonusem, dosáhnou tak na větší pomoc,“ potvrdil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: "Nebudou se tak muset rozhodovat, jakou podporu zvolí. Nově mohou kompenzační bonus kombinovat s programem COVID - Nájemné, s ošetřovným pro živnostníky a s programem Antivirus. Získají tak od státu vyšší podporu."

Zájemci mohou žádosti podávat od pondělí 9:00, MPO je bude přijímat až do 21. ledna. Dotace za jeden den včetně svátků je 400 korun.

"Doporučujeme žádosti podávat datovou schránkou, tak se vyřizují nejrychleji. MPO je bude přijímat také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně," uvedl ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

O podporu nemohou žádat ti, kteří nechali dítě či handicapovaného člověka v domácí péči dobrovolně. Na bonus mají nárok OSVČ za dny od 1. do 17. listopadu 2020 v případě, že se starají o dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy. Na další dny pouze tehdy, když dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení kvůli karanténě v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

Pokud se živnostník stará o dítě, které je žákem 3., 4. nebo 5. třídy (do 10 let), může žádat o podporu za dny od 1. do 29. listopadu 2020, za 30. listopad může žádat pouze tehdy, když dítě nemohlo navštívit školské zařízení kvůli karanténě v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

V současné chvíli je v rozpočtu na ošetřovné 250 milionů korun, pokud to bude potřeba, dojde podle ministerstva k navýšení.