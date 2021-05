Soud smetl další opatření proti covidu. Omezení nákupů bylo nezákonné

Společnost Karel Vávra – potraviny s.r.o napadla u NSS dvě opatření obecné povahy ministerstva zdravotnictví, které zakazovaly prodej v maloobchodních prodejnách a služeb mezi 22:00 a 5:59.



Podle společnosti nebylo dostatečně zdůvodněno riziko nočního prodeje potravin. "Nejvyšší správní soud jí dal zapravdu. Takzvaný pandemický zákon skutečně požaduje, aby ministerstvo zdravotnictví odůvodnilo konkrétní míru rizika spojeného s vymezenými činnostmi," uvedl soud.



Ministerstvo míru rizika dle soudu odůvodnilo jen obecně. "U malé prodejny potravin, při jejímž provozu lze využít všech hygienických pravidel, nestačí pouze obecné odůvodnění tím, že samotné setkávání osob je rizikové. Touto logikou by totiž bylo možné zakázat jakýkoli kontakt mezi lidmi," dodal NSS.

Anketa Má s ohledem na pandemii koronaviru smysl zavírat prodejny potravin po 22:00? Ano 13 16 hlasů Ne 87 107 hlasů Hlasovalo 123 lidí.

Soud se také zabýval tím, že mimořádná opatření mohou být vydávána jen v nezbytně nutném rozsahu. Ani v tomto bodě omezení prodejní doby neobstálo. A není to ani poprvé, co NSS káral ministerstvo za to, že mimořádné opatření nedostatečně zdůvodňuje. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.

Celou tiskovou zprávu NSS si přečtěte zde:

Nejvyšší správní soud označil opatření týkající se "večerek" za nezákonné [pdf]



NSS se ve čtvrtek zabýval také testováním zaměstnanců zdravotnických zařízení, více v reportáži TV Nova: