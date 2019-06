Ministerstvo vysílalo s kočičím filtrem! Fotky baví celý svět

Brífink regionálního ministra informací Shaukata Yousafzaiho vysílala politická strana, jejíž je členem, v pátek v přímém přenosu na facebooku. Politik mluvil o palčivých problémech regionu, diváci ale jeho slovům nevěnovali přílišnou pozornost. Píše o tom portál CNN.

Stážista, který tiskovou konferenci vysílal, zapomněl vypnout kočičí filtr. Yousafzai i další politici tak měli na hlavě roztomilá černorůžová ouška, fousky i tmavý nos jako čumáček. Ironické komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat a na internetu se objevily také desítky fotek z přenosu.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB