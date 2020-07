Likvidace spotřebičů Samsung, bude řešit ministerstvo životního prostředí

Do kauzy kolem likvidace vysloužilých spotřebičů firmy Samsung se vloží ministerstvo životního prostředí. Jeden z největších světových výrobců elektroniky totiž ukončil smlouvu s firmou, která pro něj elektroniku recyklovala, a najal si jinou. Jenže ta nemá smlouvy se všemi sběrnými dvory.

Dosud to vypadalo, že si od srpna budeme muset dávat pozor, kam poneseme vysloužilý spotřebič firmy Samsung. Hrozilo, že spotřebiče tohoto výrobce sběrná místa nebo dvory nepřijmou kvůli sporu o to, kdo má vyhozené výrobky likvidovat. Do problému se ale vložilo ministerstvo životního prostředí.

"Občana se to absolutně netkne. Vy jste si ten spotřebič zakoupil, už v ceně toho spotřebiče máte likvidaci, budete se chovat stejně, jako jste se choval doteď,“ říká náměstkyně ministerstva životního prostředí Berenika Peštová.

Elektroodpadu se dá zbavit ve sběrných dvorech nebo u prodejců elektroniky. Stačí je tam jen odvézt, výrobce tam většinou nikdo nezjišťuje. Například i řada obchodních domů má místa, kam stačí vysloužilý spotřebič jen přivézt a odložit.

Problém ale mohou mít města a obce, ne všechny totiž mají smlouvy s firmou REMA, která pro Samsung výrobky recykluje. Vyhozené spotřebiče by se tak mohly na sběrných místech hromadit.

"Řada obcí zřejmě přejde k Remě, protože ta to teda teď bere a řada obcí se k tomu teď dostala čerstvě a neví si rady,“ vyjádřila se mluvčí Svazu měst a obcí Alexandra Kocková.

Za likvidaci elektrospotřebiče se přímo ve sběrně nic neplatí, poplatek se podle zákona přičítá k ceně zařízení při jeho koupi.