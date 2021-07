Šok pro turisty v Řecku! Po návratu do Česka musí do karantény

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo tzv. cestovatelský semafor. Ten určuje pravidla pro Čechy, kteří se vrací do republiky ze zahraničí. Od pondělí 26. července se přesune mezi země s vysokým rizikem nákazy také Řecko. Lidé tak budou muset po návratu do samoizolace.

V současné době je nutné podstoupit PCR test po příjezdu ze zemí, které spadají do červené a tmavě červené kategorie na cestovatelském semaforu.



Od pondělí 26. července se mezi červené kategorie zařadí nově také Řecko, Monako a Irsko. Lidé tak při návratu budou muset vyplnit příjezdový formulář a podstoupit antigenní test s maximální platností 48 hodin nebo PCR test, který platí 72 hodin.

Cestovatelský semafor platný od 26. července:



Po příjezdu musí lidé absolvovat nejdříve po pěti dnech a nejpozději po 14 dnech PCR test. Dokud nebudou mít negativní výsledek na koronavirus, musí zůstat v samoizolaci.

Právě tato změna v cestovatelském semaforu může znepříjemnit návrat do Česka turistům, kteří plánují volné dny strávit v Řecku. "Odhadujeme, že je aktuálně v Řecku kolem 6000 Čechů. Od pondělí 26. července do 31. srpna tam pak plánuje jet téměř 100 tisíc turistů,“ řekl TN.cz výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR (ACKČR) Michal Veber.

Do tmavě červené kategorie, tedy mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy, se zařadí od pondělí Nizozemsko a Španělsko včetně Baleárských ostrovů.



Estonsko se zase přesune mezi země se střední mírou rizika nákazy, tedy do oranžové kategorie. Neočkovaní lidé tak po návratu do Česka musí nejpozději do pěti dnů podstoupit antigenní test nebo PCR test. V tomto případě však není nutná samoizolace.

Do Německa už můžou Češi cestovat bez testů. Více se dovzíte v následující reportáži: