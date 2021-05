Ministerstvo zrušilo skupinu MeSES. Smejkal předtím kritizoval vládu

Odborná skupina MeSES, která radila vládě v boji s covidem-19, v úterý skončila. V jejím čele stál epidemiolog Petr Smejkal, který v pondělí v rozhovoru pro web Novinky.cz řekl, že stát kritickou část pandemie nezvládl.

O konci skupiny se její členové dozvěděli přes telefon. "MeSES byl před hodinou jedním telefonátem zrušen. Žádné důvody nám sděleny nebyly," napsal na twitteru sociolog Martin Buchtík, který ve skupině působil.

#MESES byl ped hodinou jednm telefontem nmstka zruen. dn dvody nm sdleny nebyly. — Martin Buchtk (@martinbuchtik) May 18, 2021

Podle ministerstva zdravotnictví je důvodem zrušení zásadní změna epidemické situace v České republice a zrychlující se očkování.



"Chtěl bych poděkovat všem z MeSES za pomoc. Odvedli obrovský kus práce v době, kdy epidemie vrcholila, ale i nyní, kdy se vracíme zpět do normálního života. Chtěl bych říci, že jejich názory byly vždy relevantní," uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

"Vzhledem ke zlepšující se epidemické situaci a dostatečným personálním kapacitám na Ministerstvu zdravotnictví jsme se rozhodli přesunout tuto agendu již uvnitř v rámci resortu. Všem členům MeSES velice děkuji za jejich spolupráci," dodala náměstkyně pro zdravotní péči Martina Vašáková.



Smejkal v úterní Snídani s Novou ještě před zrušením skupiny řekl, že vláda nedbala na odborný názor, že rozvolňovat by se mělo po 14 dnech, nikoliv po týdnu. "Ten tlak je takový, že se to opravdu těžko dá. My jsme odborná skupina a radíme," prohlásil s tím, že o dopadech uvolnění opatření se Česko dozví až na konci května.

Radost z rozhodnutí Arenbergerova resortu nemá ministr školství Robert Plaga (za ANO). "Chtěl bych moc poděkovat všem členům skupiny MeSES za skvělou spolupráci a na datech založenou odbornou expertízu a podporu, která tu chyběla a nyní bohužel opět chybět bude," vzkázal.

Chtl bych moc podkovat vem lenm skupiny MeSES za skvlou spoluprci a na datech zaloenou odbornou expertzu a podporu, kter tu chybla a nyn bohuel opt chybt bude. @RastiMadar @jankulveit @martinbuchtik @Centrum_BISOP — Robert Plaga (@RobertPlaga) May 18, 2021

Rozhodnutí překvapilo i epidemiologa Rastislava Maďara. "MeSES nevznikal kvůli ministerstvu zdravotnictví, ale aby pomohl zemi vyvést z bezprecedentní krize a ochránil jí před další. Doufám, že bude vůle členů pokračovat dál. Na to ministerstvo zdravotnictví nepotřebujeme. Jeho postup už asi nikoho z nás nepřekvapuje. Večer máme jednání, uvidíme," uvedl Maďar.



Opozice: Vrací se pokus a omyl

Opozice se bojí, že vláda přestane bez expertů epidemii zvládat. "Ministr zdravotnictví právě odborníkům rozpustil skupinu pro covid. Její šéf řekl pravdu, že vláda druhou vlnu nezvládla. Takže čtvrtý ministr opět zapne řízení metodou pokus omyl. Na podzim se máme na co těšit. Bohužel odcházejí ti, co měli zůstat, a ti, co měli odejít, zůstali," napsal Jakub Michálek (Piráti).

Ministr zdravotnictv prv odbornkm rozpustil skupinu pro COVID. Jej f ekl pravdu, e vlda druhou vlnu nezvldla. Take tvrt ministr opt zapne zen metodou pokus omyl. Na podzim se mme na co tit. Bohuel odchzej ti, co mli zstat, a ti, co mli odejt, zstali — Jakub Michlek (@JakubMichalek19) May 18, 2021

Předseda ODS Petr Fiala si myslí, že Arenberger rozhodnutím skupinu zrušit potvrdil Smejkalova slova, že vláda epidemii nezvládla. "Ne nadarmo se říká: pro pravdu se zlobí. Z 30 tisisíc obětí covidu se vláda Andreje Babiše nevylže," uvedl Fiala.

"Včera (v pondělí, pozn. red.) šéf mezioborové skupiny MeSES Petr Smejkal řekl, že vláda pandemii nezvládla a dneska skupina, která radila v posledních týdnech s pandemií, byla rozpuštěna. Náhoda? Nemyslím si. Teď si to zase odborníci v čele s Petrem Arenbergerem budou řídit sami," domnívá se europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

MeSES kromě epidemiologů tvořili ekonomové, sociologové nebo právníci. Minulý týden se vůči působení skupiny vymezilo několik lékařů, mezi nimi třeba kardiochirurg Jan Pirk. Boj s epidemií má podle nich řídit ministr zdravotnictví a hlavní hygienička.