Ministerstvu unikla nová opatření bez stavu nouze! PŘEHLED všech změn

Ministerstvo zdravotnictví ukázalo hejtmanům, jak budou vypadat opatření proti koronaviru bez nouzového stavu. Ten nejspíš bude trvat dál, šéfové krajů o vyhlášení požádají vládu. Přehled změn se dostal na veřejnost. Vyplývá z něj, že resort počítá s otevřením obchodů, restauracím naopak zůstanou pouze výdejní okénka. Redakce TN.cz přináší přehled, co všechno bude po skončení stavu nouze jinak.

Ministerstvo zdravotnictví rozpracovalo změny v opatřeních, která by nastala bez nouzového stavu. Jan Blatný (ANO) je podle informací TV Nova ukázal hejtmanům na sobotním jednání.

V neděli dokument zveřejnil lounský starosta Pavel Janda (TOP 09), který ho dostal od Ústeckého kraje. Jak se očekávalo, konec nouzového stavu po pěti měsících by přinesl rozvolnění celé řady dosavadních nařízení.

CO SE BEZ NOUZOVÉHO STAVU ROZVOLNÍ:

- Skončí omezení shromažďování lidí s výjimkou hromadných akcí

- Skončí zákaz vycházení a omezení pohybu (s výjimkou uzávěry tří okresů, kterou má zajistit krajská hygienická stanice s posvěcením hlavní hygieničky)

- Otevřou se obchody s omezením jednoho člověka na 15 metrů čtverečních

- S regulacemi se otevřou rovněž tržiště

- Horská střediska budou v provozu pouze s bezpečnostními opatřeními, jako jsou rozestupy ve frontách

- Otevřou se wellness centra, bazény a sauny s omezenou kapacitou a povinnými testy

- Sportování bude pouze omezeno, ne zakázáno

- Povoleny budou nehromadné akce, budou ale omezeny přítomností pouze jednoho člověka na 15 metrů čtverečních

- Otevřou se zoologické zahrady, výstavy nebo veletrhy s omezením kapacity návštěvníků

CO ZŮSTANE I BEZ NOUZOVÉHO STAVU:

- Povinnost nosit roušky

- Školy zůstanou zavřené

- Restaurace budou moct mít nadále pouze výdejní okénka

- Ubytovací služby zůstanou zakázané

- Bude trvat zákaz návštěv v nemocnicích, věznicích a sociálních zařízeních

- Profesionálnímu sportu zůstane výjimka ministerstva zdravotnictví

- Profesionální umělci budou ve stejném režimu bez diváků

- Budou zakázány hromadné akce

- Bohoslužby budou omezeny na 10 procent kapacity míst k sezení v kostele

Z dokumentu není zřejmé, jak to bude se svatbami a pohřby. Stojí v něm totiž, že budou a zároveň nebudou omezeny.

"Spolupráce armády bude fungovat stejně, a to na základě usnesení vlády, kterou připraví ministerstvo obrany," uvedl resort zdravotnictví. V činnosti zřejmě bude pokračovat i krizový štáb v čele s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD).

Opatření v této podobě v pondělí platit nezačnou. Hejmani totiž požádají vládu o další nouzový stav. "Dnes (v neděli) jsme se dohodli na tom, že všichni hejtmani požádáme o vyhlášení nouzové stavu. Je to v daný okamžik jediná cesta, jak zvládnout krizový stav v naší zemi," oznámil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Kladli si ale podmínky. Chtěli, aby vláda i ve stavu nouze zrušila některá opatření, která považují za nesmyslná. Jde zejména o zákaz vycházení v noci, omezení pohybu přes den nebo otevření obchodů.

Někteří hejtmani požadovali i návrat školáků do lavic. Na tom by mohla dohoda ztroskotat. Vláda totiž počítá s tím, že školy zůstanou zavřené. Už v pátek to oznámil ministr školství Robert Plaga (ANO). Zatím se neví, zda vláda na podmínky přistou

Další nouzový stav bezprostředně po skončení toho současného může narazit i u Poslanecké sněmovny. Podle právníků by totiž byl v rozporu s ústavou a zákonodárci by ho mohli okamžitě zrušit.

Podívejte se na reportáž TV Nova o možnostech vlády vyhlásit další nouzový stav: