Zákaz vycházení či rodinných návštěv? Blatný připustil přísnější opatření

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek na tiskové konfekci řekl, že nevylučuje zpřísnění opatření, pokud by nezabrala ta současná z konce prosince. Jasno by mělo být během příštího týdne. Co všechno by mohlo ještě v Česku zpřísnit?

Čísla nakažených stále rostou a laboratoře v Česku odhalily ve středu nejvíce případů od začátku pandemie. Vrásky to způsobuje i ministru zdravotnictví Janu Blatnému, který nevyloučil další zpřísnění. Současná nastavení (platná od 27. prosince) budou pokračovat, a to nejméně do 22. ledna. Pokud ovšem čísla nakažených budou i potom stoupat, ministr řekl, že se kabinet sejde a znovu posoudí tato opatření.



"V případě, že se situace v průběhu příštího týdne nezlepší, tak samozřejmě budeme konat," sdělil Blatný na tiskové konferenci. Ministerstvo tak vyčkává, jestli se po 14 dnech od nově přijatých opatření situace nezlepší. Stoupající čísla tomu ovšem moc nenapovídají. Jaké konkrétní kroky ovšem zvažuje podniknout, zatím ministerstvo tají.



V Česku už ovšem moc manévrovacího prostoru pro nová tvrdší opatření není. Podle oborníků by tak mohl nastat zákaz návštěv v rodinách či totální lockdown, kterým se myslí zákaz vycházení. "Jediným dalším zpřísněním by byl totální lockdown, tak jak byl v Izraeli či Wu-chanu," sdělil poslanec a člen zdravotního výboru Sněmovny Vlastimil Válek (TOP 09). I když sám není příznivcem tvrdého lockdownu, moc dalších možností, co zpřísnit, nevidí.



Podle Válka by také přicházel v úvahu zákaz návštěv v rodinách. "Přes Vánoce bylo téměř všechno zavřené, takže jediným možným místem nákazy tak mohly být návštěvy v rodinách," zmiňuje Válek a opírá se i o další své kolegy, kteří tvrdí, že rodiny jsou nyní největšími ohnisky pandemie.



Podle epidemiologa Romana Prymuly ovšem úplný zákaz vycházení nehrozí, protože by to značně limitovalo ekonomiku. Podle něj přichází v úvahu například povolené vycházení jen do určité vzdálenosti od bydliště. "Měla by tu být také větší vymahatelnost nastavených opatření. Policie by se měla více zapojit a kontrolovat, jestli jsou opatření opravdu dodržována," sdělil pro TN.cz Prymula.



Vláda by také mohla sáhnout k opatřením z minulosti, od kterých nyní upustila, například zavření obchodů v neděli. Podle Prymuly by to ovšem nemělo příliš velký dopad a tato nastavení by nebyla dostatečně účinná.

Lockdown na Slovensku, zavřená lyžařská střediska praskala ve švech. Podívejte se na reportáž TV Nova: