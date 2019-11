Ministr chce zabránit dalšímu případu Adámek. Zavede speciální týmy

Nemocnice by měly na doporučení ministerstva zdravotnictví zřídit speciální telefonní linky a týmy, které by zasahovaly při náhlém zhoršení pacientova stavu. Mělo by se tak zabránit situacím, jako byl případ Adámka z pardubické nemocnice. Chlapec, který loni v květnu na pomoc čekal dlouhé minuty, skončil po operaci mandlí v kómatu.