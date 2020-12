Ministr má volné ruce! Může navrhnout zpřísnění či zmírnění opatření

Slova ministra zdravotnictví, že vládě nenavrhne přechod do 4. stupně systému PES, i kdyby se v úterý, tedy třetí den v řadě, index nadále pohyboval nad 60, vyvolávají spoustu otazníků. Hlavně u lidí, kteří vědí, že zpřísnění opatření má nastat, když zhoršená situace trvá nejméně 3 dny. Ministr ale nic neporušuje.

"Počet nakažených dále neklesá. Skóre PES je nyní na hranici 3 a 4, poslední dva dny je na rizikovém skóre 64. Zatím nenavrhujeme přechod do stupně 4, a to i kdyby zítra bylo skóre vyšší než 60,“ konstatoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí. A právě dnešek je oním třetím dnem v řadě, kdy by měl navrhovat zpřísnění restriktivních pravidel, která mají omezit šíření nákazy koronavirem.

Tato slova vyvolala u čtenářů TN.cz otázky, zda tedy nastavená pravidla platí, nebo jestli si z nich ministr může dělat trhací kalendář. Odpověď na pochybnosti je prostá: nastavená pravidla PES obsahují formulace, kterým se lidově říká ´právnické kličky´. V pravidlech protiepidemického systému se doslova píše: "Pro rozhodnutí o přechodu do vyššího stupně pohotovosti může být důvodem…“ Právě formulce "může být" dává ministrovi možnost nereagovat okamžitě a vyčkat dalšího vývoje. To platí i pro případné zmírňování restriktivních opatření.

Naposledy se pravidla zmírnila rozhodnutím vlády z 29. listopadu, kdy vláda posvětila přechod ze 4. do mírnějšího 3. stupně. Návrh ministra a rozhodnutí vlády tehdy přišly sedmý den poté, co index PES setrvával pod hodnotou 60. Což na den přesně splňuje nastavená pravidla. Zmírnění začalo platit od 3. prosince, tedy 11 dnů poté, co hodnoty PES držely pod přelomovou hodnotou.

"Počty nakažených a do nemocnic převezených seniorů nestoupají, naopak tam trvá mírný pokles, konkrétně o 9 až 11 procent u věkových kategorií 65 a 75 let,“ popsal ministr jeden z důležitých ukazatelů. Přesto apeluje, aby se lidé nadále chovali podle základních protiepidemických zásad: dodržovali dvoumetrové rozestupy, nosili roušky nebo respirátory a dbali na hygienu rukou.