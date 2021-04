Plaga objasnil návrat dětí do škol! Části z nich mohou s testy pomoct rodiče

V pondělí se do mateřských i základních škol vrací první děti, někteří rodiče ale stále nemají jasno v tom, jak by měl návrat žáků probíhat. Na jejich dotazy odpovídal v pondělí ve Snídani s Novou ministr školství Robert Plaga (za ANO).

V Česku skončil nouzový stav a do lavic se vrací půl milionu žáků prvního stupně základních škol. V prezenční výuce se budou střídat rotačně - jeden týden budou docházet do školy, druhý se budou učit z domova. Zhruba 130 tisíc dětí se vrací i do mateřských škol.

Povinné budou roušky a děti musejí dvakrát týdně absolvovat antigenní testy. Řadě rodičů se ale testování jejich ratolestí nelíbí. Jak ve Snídani s Novou upozornil ministr školství Robert Plaga, testování rodiče mohou odmítnout, nebudou mít ale nárok na ošetřovné. V takovém případě postačí omluvenka. Žáci zůstanou doma a zameškanou látku se musejí doučit.

Co se samotného testování týče, podle Plagy mohou pomáhat svým ratolestem i rodiče. Týká se to ale pouze nejmenších dětí. Asistovat mohou u žáků první a druhé třídy nebo u dětí se zdravotním postižením.

Pokud mají rodiče výhrady ke konkrétním antigenním testům, které školy používají, po debatě s vedením je možné přinést si i vlastní test. "Umožňujeme to, pokud se rodič dohodne se školou," sdělil Plaga s tím, že otestovat se žáci musejí stejně ale až ve škole.

Výjimku mají děti, které podstoupily na některém z odběrových pracovišť PCR test. Pak stačí potvrzení o jeho absolvování a další antigenní testy nejsou potřeba.

Od pondělí nově platí, že děti se mohou stravovat ve školních jídelnách - a to i ty, které jsou na distanční výuce. "Nesmí ale dojít k mixování (testovaných) žáků," upozornil Plaga s tím, že školy dostaly příslušně pokyny, jak mají postupovat a jaká opatření dodržovat.

