Ministr Plaga prozradil, kdy se vrátí děti do škol. Pusťte si ranní podcast

Dnes 3. února se v podcastu Televizních novin dozvíte, že ministr Robert Plaga prozradil, kdy by se mohly znovu otevřít školy. Dále zjistíte, proč se lidé nakazili nemocí covid-19 navzdory očkování. Také že ministerstvo zdravotnictví zpřísnilo pravidla pro návrat do České republiky. Ústavní soud zveřejní své rozhodnutí o změně pravidel voleb a na jak dlouho poslal moskevský soud lídra Alexeje Návalného do vězení.