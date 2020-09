Ministr Plaga skončil v nemocnici! Po pádu z kola musel na operaci

Nehoda se stala v úterý v podvečer. Při pádu z kola si Plaga zlomil klíční kost. Jeho zranění vyžadovalo chirurgický zákrok, ve středu v poledne proto ministr v nemocnici podstoupil operaci. Okolnosti nehody zatím nejsou známé.

Není to tak dávno, kdy v nemocnici po úrazu skončil další z ústavních činitelů. Na konci srpna podstoupil operaci prezident Miloš Zeman poté, co spadl a zlomil si pravou ruku. Úraz si způsobil poté, co se po shlédnutí večerního televizního zpravodajství zvedl, aniž by použil hůlku či oporu ochranky.

Operace proběhla bez komplikací. Následná rekonvalescence vyžadovala drobné úpravy prezidentova programu, nyní však již přijímá oficiální návštěvy. V pondělí například přivítal v Lánech premiéra Andreje Babiše na jejich pravidelném setkání.