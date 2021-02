Pro školáky se nic nemění. Školy zůstanou i v pondělí pro většinu zavřené

Poslanci ve čtvrtek rozhodli o tom, že nevyhoví žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu. Ten platí do neděle 14. února. V pondělí se tak pravděpodobně změní řada bezpečnostních opatření. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ohlásil, že se pro děti od pondělí nic nemění.

Velká většina dětí nechodí do škol, prezenční výuka je možná pouze v případě žáků prvních a druhých tříd základních škol, otevřené jsou také mateřské školy. V neděli skončí nouzový stav, mnoho lidí proto tápe, jak to bude s výukou od pondělí.

"Školy zůstanou i po zrušení nouzového stavu ve stejném režimu jako doposud," reagoval ministr školství Robert Plaga na sociálních sítích.

Ministr tím mezi lidmi vyvolal bouřlivé reakce, někteří souhlasí s tím, že by se s koncem nouzového stavu nemělo hned začít rozvolňovat. Další si ale myslí, že děti už zameškaly dost, někteří se neštítili použít nadávky.

V Česku se hovořilo tom, že by se děti mohly vrátit do škol začátkem března, bylo to podmíněno pravidelným testováním.

Pravidla pro přítomnost dětí ve školách upravuje školský zákon. Podle § 184a musí školy některým dětem poskytovat distanční výuku z důvodů krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví.



