Ministr "strašil" nošením respirátorů i v létě, teď se za výrok omluvil. VIDEO

"Pokud budeme chytří, užijeme si prázdniny. Když budeme zlobit, budeme v létě nosit respirátory a budeme se potit. A nadávat na ministerstvo zdravotnictví, že to udělalo blbě," řekl Arenberger ve středu poslancům.

Na dotaz moderátorky Snídaně s Novou Veroniky Petruchové, zda je podle něj v pořádku mluvit k dospělým lidem trochu jako k dětem, reagoval ministr Arenberger ve čtvrtek ráno výrazně smířlivěji.

"Já se všem strašně omlouvám, jestli to bylo takhle interpretováno. Samozřejmě roušky i respirátory jsou velmi důležité, ale je to jen jeden z prvků, který nás může zachránit před covidem-19," couval ministr ze svých dřívějších slov.

Důležité je podle něj také očkování i režimová opatření a rovněž to, aby se lidé nestýkali. "Ale v každém případě, jestli to bylo takto pochopeno z toho mého asi hodinového projevu, tak se omlouvám, je to zkratka," kaje se šéf resortu zdravotnictví.

