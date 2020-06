Jak to bylo s podivnými nákupy a co se vládě povedlo? Odpoví Vojtěch a Bartoš

"My už určitě nechceme nakupovat ani roušku po té zkušenosti, kterou máme. Skutečně, já už nechci nakupovat ani roušku, ani nic," řekl už dříve Vojtěch. Proč jedno ministerstvo kupovalo několikanásobně levněji než druhé, začal prověřovat Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Nejen o nákupech, které jsou podle prezidenta NKÚ minimálně zvláštní, bude diskutovat s moderátorkou Bárou Divišovou v pořadu Napřímo předseda Pirátské strany Ivan Bartoš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"To je hulvátství! Říkat o komkoli, že někde kradl, že kradl jako straky, aniž by o tom cokoli věděl. To je urážka," vyjádřil se k nařčení v minulosti Vojtěch.

"Napište si, Adam Vojtěch dělá všechno dobře, kdo to prověřil, Adam Vojtěch, kdo to podepsal, Adam Vojtěch," reagoval Zbyněk Stanjura (ODS) při jednání Sněmovny.

Aby nákupy zdravotnického materiálu v době nouzového stavu prověřila vyšetřovací komise, opozice neprosadila. "My ty věci nehledáme, abychom vás s nimi potom mlátili po hlavě," tvrdil přitom Bartoš.

Jak se podařilo pandemii zvládnout? Co se povedlo a co příliš ne? Pochybil někdo a měl by za to nést odpovědnost? Nenechte si ujít pořad Napřímo, v 17.45 živě na TN.cz.