Zdravotníkům slíbili 100 tisíc navíc za boj s koronavirem. Někteří stále čekají

Zdravotníci, kteří poslední tři měsíce pečovali o vážně nemocné s Covidem-19, by si mohli přilepšit i o více než sto tisíc korun. Slibuje to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který tvrdí, že peníze dostanou i ti, na které se ještě nedostalo. Řada nemocnic si ale v této souvislosti stěžuje, že ministr sice o odměnách mluvil už začátkem dubna, pro své lidi ale žádné peníze zatím nedostaly.

Odměn se dočkali třeba zaměstnanci v první linii pražských nemocnic Na Bulovce nebo v Motole. Například sestra, která se v práci setkala s nakaženým pacientem, si mohla jen na odměnách přijít na 42 tisíc korun za týden.

"Byly určeny pro zdravotníky, kteří pracovali na covidových jednotkách, nebyl rozdíl mezi lékařem a sestrou, rozdíl mezi délkou směny," popsala Pavlína Danková, mluvčí FN Motol. Někde ale odměny skončily jen u slibů.

Podle zdravotnických odborů, které si dělaly průzkum mezi 80 nemocnicemi, stát nedal peníze na odměny polovině z nich.

"Nad rámec naše nemocnice zaplatily několik milionů korun, prostředky jsme zatím poskytli z našich zdrojů," řekl mluvčí nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška. Ze zdravotníků pouze zlomek dostal odměny.

Liší se i jejich výše. Zatímco podle ministra zdravotnictví měla být zdravotníkům vyplacena odměna 500 korun za hodinu, mnohé nemocnice dosáhly maximálně na pár desítek korun.

"Ty maximální částky vyměřily pouze čtyři nemocnice zřizované státem a ty odměny se pohybovaly okolo 30 korun na hodinu," popsala předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Řada nemocnic totiž na odměny neměla peníze. "V době, kdy vypukla epidemie, jsme byli pod obrovským finančním tlakem a museli jsme nakupovat roušky atd. My jsme samozřejmě odměňování museli přizpůsobit ekonomické situaci a nemohli jsme vyplatit tak vysokou částku," řekl mluvčí karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

"Nemocnice Plzeňského kraje vyměřily odměnu 250 korun na hodinu," dodává Kokoška. Změnit by to mohla kompenzační vyhláška, která by měla platit od 1. července.

"Řada lékařů i sester dostala odměny v covidových nemocnicích, ti ostatní dostanou v rámci kompenzační vyhlášky," slíbil ministr Vojtěch v pořadu Napřímo. Na odměnu by mohli dosáhnout ti, kteří nedostali žádnou nebo ne ve výši slibované ministerstvem.

Odbory také požadují, aby byli odměněni zdravotníci nehledě na to, zda se setkali s nakaženým pacientem. "Život všech zdravotníku byl pozměněn a byl náročný," připomněl poslanec Bohuslav Svoboda (ODS).

"Pokud chceme mít kvalitní zdravotnictví, musíme umět ty zdravotníky zaplatit dlouhodobě a ne jednorázově," dodal Petr Třešňák (Piráti). Na odměny zatím čekají také záchranáři. Na účet by jim prý měly přistát až s výplatou za červen.