Ministr zahraničí Petříček má skončit, Hamáček v pondělí navrhne jeho odvolání

Ministr vnitra Jan Hamáček se v neděli sešel s Tomášem Petříčkem. Oznámil mu, že premiéru Babišovi navrhne jeho odvolání a zároveň to, aby jej pověřil vedením ministerstva zahraničí, než se najde jeho náhrada, uvedly Novinky.cz.

Prezident Miloš Zeman v nedělním rozhovoru pro Blesk.cz prohlásil, že nemá v plánu oddalovat odvolání Petříčka, pokud mu to Babiš navrhne.

Tomáš Petříček v pátek prohrál volbu nového předsedy ČSSD, skončil jako druhý, nekandidoval ani do vedení strany. Pozici předsedy obhájit Hamáček.

Dkuji vem za podporu, dostal jsem snad tisc vzkaz. Vm si toho. A gratuluju novmu veden @CSSD. — Tom Petek (@TPetricek) April 9, 2021

Na Petříčkovu pozici by se měl přesunout ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). “Novým ministrem kultury bude jmenován Jan Birke, který ve funkci vystřídá současného Lubomíra Zaorálka. S panem Birkem se znám léta, a jsem přesvědčený, že bude dobrý ministr a vedení oblasti kultury se opět vrátí do správných rukou. Komunikoval jsem o tom s panem Hamáčkem,” řekl producent Oldřich Lichtenberg pro Frekvenci 1 v neděli poté, co se setkal s Janem Hamáčkem.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.