Prymula: Na semaforu zčervenaly další části republiky, většina okresů je oranžová

Na tiskové konferenci vystoupil ministr zdravotnictví Roman Prymula, který uvedl, že je jeho cílem zastavit nárůst epidemie, aby se zdravotnický systém se situací dokázal vyrovnat. "Mně nezáleží na tom, jestli jste opozicí, nebo koalicí. Je třeba, abychom táhli za jeden provaz," uvedl Prymula s tím, že Covid-19 není politický.

Příští týden chce ministerstvo zdravotnictví zveřejnit výhledovou strategii, která má přednést, jaká opatření by mohla být zavedena. Má jít o souhrn modelů podle vývoje epidemie, aby se na ně mohla společnost případně připravit.

Prymula během konference zveřejnil aktuální čísla hospitalizovaných s onemocněním Covid-19, podle něj je aktuálně případů s těžkým průběhem poměrně málo.

Ministr uvedl, že se většina okresů na epidemiologickém semaforu zbarvila do oranžova, přibylo i červených okresů. Zelených regionů je jen málo.

Vzhledem k tomu, že epidemie koronaviru v České republice pokořila ve čtvrtek další rekord, není vyloučené, že ministr oznámí i nová pravidla a opatření. Ve čtvrtek laboratoře odhalily 3493 pozitivních případů, což je doposud nejvyšší denní nárůst.



Čísla ze začátku týdne ukazovala pokles, od půlky tohoto týdne začaly denní nárůsty opět stoupat. Středeční byl třetí nejvyšší vůbec a ve čtvrtek pak přibylo již zmíněných nejvíc případů od začátku epidemie v Česku.

Ministr zdravotnictví Prymula při čtvrtečních interpelacích ve Sněmovně prozradil, že přemýšlí i o tom, že by se Češi měli registrovat v restauracích a barech. “Plánujeme podobné opatření, které jste zmínil, že lidi, kteří půjdou do restaurace, se tam zapíšou, tak jak je to třeba v Německu, je to věc, která výrazně zlepší trasování, případně zapojení chytré karantény,“ řekl Prymula.



Večer ale náhle tvrdil, že jde jen o teoretické opatření, u nějž je jen velmi malá šance na uskutečnění. Proti "hospodským registracím" je i premiér Andrej Babiš.



