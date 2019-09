Ministři chtějí levnější pitnou vodu. Prosadit ji mají ústavním zákonem

Právo provozovat vodovody a kanalizace by nově mohl mít pouze stát nebo města a obce. Změnu připravuje Ministerstvo zemědělství. Zakotvit by ji chtěl do nového ústavního zákona. Už teď se řada měst snaží o rušení smluv se společnostmi, které u nás před lety smlouvami právo na prodej pitné vody získaly.