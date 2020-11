Mír v Karabachu: Arméni vypalují své domy, aby je nedostal Ázerbájdžán

Arménská vesnice Karvarach v Náhorním Karabachu má po uzavření míru mezi Arménií a Ázerbájdžánem připadnout Ázerbájdžánu. To se mnohým obyvatelům nelíbí, tak své domovy ničí. Informaci přinesla agentura AP.



Jedním z 600 obyvatel vesnice je Garo Dadevusyan. V domě, ze kterého odmontoval kovovou střechu a poté jej zapálil, aby nepadl do rukou Ázerbájdžánců, žil 21 let. Podobně se zachovali i jeho sousedé. Kouř z hořících domů se vznáší nad celou obcí.



Obec oficiálně patřila k Ázerbájdžánu, správu ale měli od roku 1994, kdy skončila válka v Náhorním Karabachu, v rukou Arméni. Po letošních bojích se ale další podobná území držených Armény vrací Ázerbájdžánu. V oblasti sice zavládl mír, podle AP ale narůstá etnická nesnášenlivost mezi křesťanskými Armény a muslimskými Ázerbájdžánci.



Vypalování domů v Náhorním Karabachu:

We spent today in the village of Dadivank in Nagorno-Karabakh. The region is due to be handed over to Azerbaijan in two days. Many locals were stripping their houses and leaving. Some even set fire to their homes to prevent them falling into Azeri hands. pic.twitter.com/NImQGPmDuo