Míra to na mě zkoušel a manžel to zjistil, prozradila Martina z Výměny

Středeční reprízovaný díl Výměny manželek byl opět nabitý emocemi. Že se Míra patrně zakoukal do Martiny a obdaroval ji prstýnkem, jste mohli vidět už na televizní obrazovce. Teď ale vyšlo najevo, že jí náklonnost vyjádřil i jinak. Jenže na to přišel její partner a dnes už manžel Michal.

Hlavními aktérkami středeční Výměny manželek byly v době natáčení 23letá Jarča a 30letá Martina. Jarču do reality show přihlásil kvůli vztahovým problémům její manžel Míra. Seznámili se totiž už v jejích 15 letech. Společně vychovávali dceru Nikolu a syna Mirečka. "Také jsme chtěli zkusit, jaké to je být v televizi," přiznali jednohlasně.

Míra si myslel, že Jarča nezvládá péči o domácnost, měla by se naučit lépe uklízet a především vařit. Jeho manželce zase vadilo, že je náladový a často vzteklý. Martina a její partner Michal byli naopak se svým vztahem spokojení. Z několikadenního odloučení měli strach, takhle dlouho bez sebe byli prý vůbec poprvé. Hlavním důvodem účasti ve Výměně byla finanční odměna, potřebovali peníze na novou kuchyň.

Zatímco Michalovi vyměněná manželka Jarča vyloženě vadila, protože třeba lhala o uklízení, Martina byla s Mírou spokojená. A ten se do ni zřejmě trošku zakoukal. Na konci natáčení ji obdaroval prstýnkem. Martina navíc po třech letech prozradila, že udělal i něco dalšího.

Doufal, že s ním vyměněná manželka zůstane v kontaktu. "Bylo to hezké gesto jako poděkování, ale manželovi se to moc nelíbilo, takže prstýnek jsem zlikvidovala. Když jsem odjížděla, Míra mi dával číslo, ať se kdykoliv ozvu, ale po nějakém čase jsem ho také zlikvidovala," vzpomínala Martina, že o ni Míra chtěl nejspíš usilovat, ona mu ale nedala šanci. Celý rozhovor o tom, jak se změnily životy aktérů Výměny, najdete už teď na Nova Plus.

Míra si díky Martině uvědomil, že domácnost může fungovat mnohem lépe, a ještě při osmi očích Jarče oznámil, že se chce nechat rozvést. To se sice skutečně stalo, ale dvojice se k sobě po čase vrátila a stále žije ve společné domácnosti.

Svatební zvony se naopak rozezněly u Martiny a Michala. "Máme vlastně dva roky po svatbě, malé jsou teď tři roky, koupili jsme barák a žijeme si v poklidu dál," řekla také Nova Plus.

