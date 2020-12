Mirai Navrátil a Jan Hrušínský: Přesto všechno to nevzdáme a nedáme se!

Co dělají kapely a jak fungují divadla v době koronavirové krize? V pořadu Nastartujme Česko o tom mluvil šéf divadla Na Jezerce Jan Hrušínský a frontman kapely Mirai - Mirai Navrátil.

Česká kultura rozhodně není jen o zpěvácích, hercích, režisérech nebo hudebnících. Bez příjmů se kvůli pandemii ocitli také ti, bez kterých by se vystoupení umělců nedala uskutečnit.

"Na poslední vystoupení před diváky si pamatuji velmi mlhavě, přijde mi to jako v dávnověku. Potlesk mám v hlavě velmi často a stýská se mi po něm," řekl smutně herec Jan Hrušínský. "Myslím, že to nejsmysluplnější, co můžou kapely dělat, je psát hudbu a případně i vydávat nové desky," řekl Mirai Navrátil, který v pořadu zahrál i jednu z nových písniček kapely Mirai.

"Já si myslím, že přesto všechno to nevzdáme a nedáme se," reagoval na písničku Hrušínský. V prosinci mělo divadlo Na Jezerce mít premiérová představení, která se kvůli protiepidemickým opatřením nemůžou hrát. Jan Hrušínský během pandemie ale nezahálel, a protože měl najednou víc volného času, napsal knihu o svém otci Rudolfovi.

S finančními potížemi se potýkají také umělci. "Myslím, že všichni zaměstnanci divadla zatnuli zuby. Možná máme víc práce než v normálních dobách, protože se snažíme přežít," nastínil Hrušínský. "Sedm a půl měsíce jsme neměli vůbec žádné tržby, ale ty platby jdou každý měsíc," dodal.

"Nejvíc to odnesli herci, kteří vydělávají vlastně jen když se hraje," řekl principál. "Příjmy jsou nulové. Věřím, že někteří umělci rezervy mají, bojím se o ně," řekl Navrátil. "Doufám, že osvětlovači, technici a zvukaři neodejdou do jiných branží, protože až se vše vrátí k normálu, budeme je určitě potřebovat," dodal.