Napřímo: Miroslav Kalousek o rekordním schodku a kdo to zaplatí

Podle Miroslava Kalouska se Česko řítí do dluhové pasti. Pokud se i v příštích letech bude hospodařit se stomiliardovými schodky, za pár let prý nebude nikdo, kdo by riskoval půjčit Česku peníze.



"To je ten problém, který nás čeká, i kdyby žádná krize nebyla. V roce 2030 začnou odcházet do důchodu silné ročníky," prohlásil Kalousek ve Sněmovně. "Za nimi jsou ročníky mnohem slabší, v jejichž silách to nebude všechno zaplatit, tohle ta vláda ví a přesto s tím neudělala za posledních šest let vůbec nic," dodal.



Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podle svých slov při sestavování rozpočtu dělala, co mohla. "Já jsem šetřila jak v rozpočtu 19, tak v rozpočtu 20, budu i 21, ale desítky miliard tam nenaškrtám," řekla na plénu.



Kde by měl stát ušetřit? A co důchodová reforma, vládní priorita číslo jedna? Je už definitivně pasé?



Hostem dnešního pořadu Napřímo bude předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Nenechte si ho od 17.45 živě na TN.cz ujít.