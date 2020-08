Míša byl na světě za pouhé tři minuty, porod se rázem změnil v drama!

O překotném porodu informovali jihomoravští záchranáři v pondělí odpoledne na facebooku. Otec dítěte Josef jim totiž poslal poděkování za bleskový zásah.

""Nic nenasvědčovalo tomu, že by se třetí porod měl lišit od dvou předchozích, které proběhly standardně. Malý Míša měl ale jiný názor a v sobotu ráno se náhle narodil během asi 200 sekund přímo u nás doma v posteli," přiblížil dramatické momenty Josef.

A dodal, že byli se ženou oba v šoku, protože ani jeden není příznivcem domácích porodů. "Manželka jako lékařka má na kontě řadu zásahů u kritických stavů rodiček a novorozenců, také já sám jako studovaný archeolog dobře vím, jak tragické bývaly v hluboké i relativně nedávné minulosti ztráty při domácích porodech," vysvětlil Josef.

Dodal, že o to víc on i jeho žena ocenili, že zdravotníci byli na místě za několik minut. "Paní lékařka se záchranáři odvedli kus dobré práce a rychlým ošetřením Míši i manželky a jejich bleskovým transportem do porodnice přispěli zásadním způsobem k tomu, že naše obrovské ranní překvapení dopadlo dobře. Moc děkujeme operačnímu středisku i oběma posádkám," uzavřel vyprávění a současně poděkování šťastný tatínek malého Míši.