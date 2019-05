Míst na hřbitovech je málo, tak v USA povolili kompostování lidí!

Americký stát Washington přistoupil ke kontroverznímu kroku a zlegalizoval kompostování lidských ostatků. To má být alternativou k pohřbům či kremacím a také pomoci městům, kde jsou místa na hřbitovech nedostatkovým zbožím.

Podle nového zákona, který washingtonský guvernér Jay Inslee podepsal toto úterý, si lidé mohou vybrat, zda se chtějí po své smrti změnit v půdu.

Jak píše BBC, pozůstalí po dokončení kompostování půdu se zemřelými dostanou a mohou ji použít například na zasazení květin, stromů nebo ovoce a zeleniny.

Katrina Spadeová, která zákon prosazovala, založila společnost, která by jako první mohla tuto službu nabízet. "Je to alternativa k pohřbu či kremaci, která je to přirozená, bezpečná a udržitelná a povede ke snížení emisí a úspoře půdy," má jasno Spadeová.

Ta popsala i celý proces - tělo nebožtíka se uloží do ocelové nádoby spolu s vojtěškou, dřevěnými odštěpky a slámou. Nádoba se pak uzavře, tělo se měsíc přirozeně rozkládá a výsledkem jsou dvě kolečka zeminy.