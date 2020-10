Místa v nemocnicích se rychle plní. Jak zvládají nápor záchranky?

"K dnešku máme 18 lidí v karanténě a 13 dalších pozitivních v izolaci. Například na Prachaticku nám vypadli tři lékaři a tři záchranáři," uvedl ve čtvrtek na dotaz TN.cz ředitel jihočeské záchranky Marek Slabý.

Počty jeho podřízených, kteří jsou izolovaní nebo v karanténě, se prý mění velmi rychle. "Zatím to zvládáme, ale nedej bože, aby se to rozjelo víc," svěřil se Slabý. Počty posádek na jihu Čech kvůli nákaze ve vlastních řadách zatím omezovat nemuseli, nehrozí prý ani to, že by sanitky k pacientům nedojely.

"Každopádně nám roste počet covid pozitivních pacientů, které převážíme. Zatímco třeba před měsícem jich bylo týdně kolem dvaceti, teď je to přibližně stovka," vypočítává Slabý. Pro srovnání - na jaře bylo takových převozů za týden maximálně deset.

Slabý je zároveň šéfem asociace záchranek, která sdružuje všechny zdravotnické záchranné služby v krajích a Praze, má tak k dispozici data i z dalších částí republiky. I když zatím ne úplná.

"Čísla zatím chybí z Prahy, Moravskoslezského a Plzeňského kraje. V těch zbylých jedenácti bylo v pondělí v karanténě 64 lékařů a záchranářů a dalších 70 pozitivních," informoval Slabý. Největší výpadek podle něj hlásí "jeho" Jihočeský kraj a Vysočina. Upozorňuje také na ohniska v malých okresech, která mohou být pro péči "likvidační."

"Epidemiologickou situaci neustále sledujeme. V současné době zvládáme zajistit činnost na všech výjezdových základnách v kraji. K ohrožení přednemocniční neodkladné péče tedy zatím nedochází," ujišťuje mluvčí jihlavských záchranářů Petr Janáček.

Ještě více lékařů a záchranářů mimo službu kvůli epidemii koronaviru než na jihu Čech hlásí hlavní město. "Máme osm pozitivních a dalších 25 v karanténě. Nákaza ale není od převážených pacientů, v drtivé většině případů se přenáší v rodinách," zdůraznila pro TN.cz mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

I v metropoli se záchranáři zatím s výpadky personálu zvládají popasovat, ohrožené prý nejsou ani dojezdové časy. "Je to hodně nárazové a je toho víc než na jaře," uznává Poštová.

