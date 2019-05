Úleva pro zloděje?! Politici chtějí změnit hranici, kdy jde o trestný čin

Z pěti na deset tisíc by se mohla zvýšit hranice, kdy se přestupek mění na trestný čin. Změnu navrhují poslanci napříč všemi stranami. Autoři úpravy trestního zákoníku argumentují tím, že hranice je momentálně příliš nízká a soudy tak musí řešit nedůležité kauzy.

Ukradená včelstva u Uherského Hradiště, zmizelé botičky městské policie v Karlových Varech, 150 kostek másla v Ostravě, za které nikdo nezaplatil, či nelegálně odvezená mobilní toaleta v Kamenickém Šenově. To jsou jen příklady, kdy se kvůli škodě vyšší než pět tisíc korun přestupek změnil v trestný čin s vyšší trestní sazbou. To by se ale v budoucnu mohlo změnit

Podle poslanců z několika parlamentních stran a hnutí trestné činy s nízkou mírou škody zbytečně zatěžují soudy a proto by se hranice, kdy se přestupek mění na trestný čin, měla zvýšit.

"Je to mimochodem i cesta k tomu, jak ty bagatelní přestupky nechat mezi přestupky a ne v trestních činech a zjednodušit trestní řízení v České republice," komentoval návrh předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

"Sazba pět tisíc korun platí už více než patnáct let. Pokud se podíváte na svůj příjem z roku 2002 a na příjem z roku 2019 tak uvidíte, že tam došlo poměrnému navýšení," řekl senátor Miloš Vystrčil z ODS.

Dominik Feri z TOP 09 odmítá, že by šlo o nadbíhání zlodějíčkům. "Jestli se (limit) nezvýší, tak to povede k tomu, že se pořád ta trestní represe bude zvyšovat," řekl Feri.

Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka očekává, že konkrétní navýšení se bude ještě ve sněmovně probírat. "Pět tisíc korun je přece stále pro mnoho lidí hodně peněz. Je to třetina minimální mzdy," upozorňuje Chvojka.

Změna by znamenala více práce přenesené ze soudů na úřady obcí, jež mají přestupky na starosti. Předkladatelé tvrdí, že by šlo maximálně o zhruba pětiprocentní nárůst agendy.

"Ono se to týká tak tří až pěti tisíc případů ročně, když to rozdělíte tak to není velký počet. Ta hranice škody nevyjadřuje tak dobře jak dřív vyjadřovala tu společenskou škodlivost jednání," myslí si bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně za hnutí ANO Helena Válková.

Úpravu trestního zákoníku ještě čeká dlouhá cesta. Stanovisko by k ní měla zaujmout vláda, pak obě komory Parlamentu a nakonec by měl novelu dostat na stůl prezident.