Místo aby spaly, hubnou. Hravé pandy dělají starost ošetřovatelům

Ošetřovatelé čínské zoo v Šen-jangu mají radost při pohledu na pandy, které se rozhodly vyrazit z vyhřátých pelechů na čerstvý vzduch. Na druhou stranu jim ale přidělávají starosti. Sníh je pro tyto medvědí obry tak velké lákadlo, že při dovádění spálí velké množství kalorií. Proto dostávají několikanásobně více jídla. Navíc se jim musí udržovat optimální teplota ve vnitřním výběhu kvůli vlhkosti a přechodu ze studeného prostředí do tepla. K tomu napomáhá speciální podlahové topení, které je nutné pravidelně regulovat. Podle ošetřovatelů to ale stojí za to. Na řádění těchto roztomilých zvířat se podívejte ve videu.