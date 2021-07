Místo amerického snu peklo na zemi. Lence (38) opilý řidič téměř zabil děti

Rodačka z Trenčína si žila v New Hampshire svůj americký sen, stačil ale kratičký okamžik a opilý řidič ji připravil nejen o domov, ale navíc málem i o život dětí. Muž posilněný alkoholem vletěl autem do domu. Vůz pětileté dívce přeťal krční tepnu a způsobil jí další zranění.

Lenka (38) vycestovala do USA před 18 lety po studiu na střední škole. Chtěla pilovat jazyk, nakonec tu získala ale víc, než očekávala. Našla si manžela a z New Hampshire se stal její druhý domov. S dětmi Isabellou (12), Dominicem (8), Giulianou (5) a Lucem (3) žila svůj americký sen. Ten ale před několika dny přerušila zběsilá jízda opilého řidiče, informuje slovenský portál Nový čas, který přináší i zpověď zdrcené maminky.

Neštěstí se stalo 10. července. Lenka se zrovna se dvěma dětmi vracela domů, kde na ni čekal její manžel a Dominic s Giulianou. Opilý soused se přiřítil po silnici rychlostí 75 kilometrů v hodině, ačkoliv je v místě povoleno jezdit pouze třicítkou. Na kapotu nabral betonový sloupek a vletěl přímo do domu.

"Dominica, který právě sledoval telku, minul o dva centimetry. Giulianu, která v tu chvíli otevírala dveře, trefil plnou rychlostí,“ popsala nešťastnou událost Lenka.

Opilý řidič a známý ortoped projel domem, jeho zběsilou jízdu ukončil až náraz do stromu v sousedství. Dívce vůz přeťal krční tepnu. Na pomoc zoufalému otci přispěchali sousedé. "Jeden z nich opravoval vedle zavlažování a tričkem se snažil zastavit krvácení, po chvíli doběhl i soused lékař. Hlavně jim vděčíme za život naší dcerky,“ zavzpomínala na chvíli hrůzy Slovenka.

Dívenka skončila v bostonské nemocnici, kde ji operovali. Je velkým štěstím, že přežila. Muže čeká v srpnu soud. "Myslela jsem, že děti jsou doma v bezpečí, že se jim nemůže nic stát a vidíte. Stačí jeden opilý řidič a život se vám převrátí vzhůru nohama,“ svěřila se Lenka.

Rodina nyní horko těžko shání peníze na léčbu. "Čekají nás další zákroky a zřejmě i plastické operace,“ popsala Lenka s tím, že nákladná bude i oprava domu. "Bude trvat měsíce. Měl by nám to uhradit viník, ale než začne soud, může to trvat i rok a kdo ví, jak to skončí. Sousedi nám ale uspořádali sbírku, za což jsme jim velmi vděční,“ sdělila dojatá maminka s tím, že z této události se rodina bude vzpamatovávat roky. "Teď už se necítím bezpečně asi už nikde,“ zakončila vyprávění.