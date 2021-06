Místo brigády zažil muž mučení a strach o život! Případ řeší policie

Dva muži šli za svým kamarádem v ostravské čtvrti Zábřeh prosit o brigádu, jenže do jeho bytu se dobývali další dva muži - bratři. Pustili je dovnitř a začala pořádná hádka.

Jeden ze zájemců o brigádu radši odešel, protože se nechtěl pouštět do nějakých sporů. To se ale bratrům nelíbilo a vydali se za ním. V domě ho dostihli a chtěli po něm pervitin, který neměl. Jenže mezitím pronásledovanému muži z kapsy vypadly peníze. Bratři byli rychlejší než on a sebrali je. Tím to ale ještě neskončilo.

Ve sklepě ho měli posadit na lavičku a začít mučit. Muž se dokonce musel vysvléknout jen do spodního prádla a uklidit sklep. Pak ho prý ohrožovali ostrým předmětem. A aby se dostal pryč, musel si kleknout a přísahat, že pro ně bude krást.

"Nakonec vyděšeného muže ze zajetí pustili. Ten celý v šoku zkontaktoval kamarády a nastínil jim, co zrovna prožil. Po naléhání přátel nakonec celou událost oznámil na linku 158," sdělila mluvčí policie Eva Michalíková.

Během pár hodin se je podařilo zadržet. "Komisař podal na oba muže podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován," doplnila Michalíková. Oba muži jsou obvinění z loupeže a vydírání, hrozí jim až desetiletý pobyt za mřížemi.