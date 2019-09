Ministerstvo chce místo dětských skupin opět jesle, plánuje i příspěvek

Jesle místo dětských skupin - takový je plán ministerstva práce a sociálních věcí. Rodiče dětí do tří let, kteří dají své dítě do jeslí anebo mikrojeslí, by se mohli dočkat příspěvku až pět tisíc korun. Ten by šel ze státní kasy. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové je třeba zlepšit péči o menší děti a pomoci rodičům s financováním. Novela by mohla začít platit od roku 2021.