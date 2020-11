Místo dlaždic bylo v návěsu 48 migrantů. Teď se řeší, co s nimi bude!

Velmi pernou noc zažili policisté a celníci v Jihomoravském kraji. Museli totiž rozvézt 48 migrantů, které ve čtvrtek zadrželi, na služebny cizinecké policie. Všechny běžence bude potřeba vyslechnout a rozhodnout, co s nimi dál.

Celníci odstavili kamion u Podivína na Břeclavsku ve čtvrtek. Dva řidiči, zřejmě turecké národnosti, tvrdili, že převážejí dlaždice. Rentgen ale uvnitř návěsu odhalil 47 mužů a jednu ženu.

31 migrantů policistům tvrdí, že jsou ze Sýrie, 17 je údajně turecké národnosti. Všichni jsou v poměrně dobrém zdravotním stavu a policisté je ještě v noci rozvezli do cel na služebny cizinecké policie po celé republice. Všichni byli také testováni na covid-19, výsledky byly negativní.

Další postup je poměrně komplikovaný - aby všechno proběhlo v co nejkratším čase, policisté musí sehnat v ideálním případě na 50 soudně uznaných tlumočníků, kteří budou u výslechů.

Až pak se rozhodne, jestli budou běženci posláni do země, odkud se do České republiky dostali. Tou je v tomto případě Slovensko. Existuje také možnost, že migranti už v některé ze zemí požádali o azyl - pak by skončili tam.

Uprchlíci ukrytí v kamionu prohlašují, že byli na cestě do Německa, popřípadě do Nizozemí. A do kamionu se prý dostali na Balkáně.